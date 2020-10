Reggio Calabria, Operazione “Provvidenza bis”, sequestro di 1 mln e mezzo di euro a esponente dei Piromalli

Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire il percorso di crescita imprenditoriale di M. G., divenuto sin dagli anni ’60 un esponente di rilievo della consorteria ‘Ndranghetista operante sulla piana di Gioia Tauro, vincitrice del primo conflitto di mafia scoppiato tra gli anni ’70 ed ’80 ed oggetto del procedimento “de stefano paolo + 59”, pietra miliare della storia del contrasto alla mafia calabrese. In tale contesto, forte dei guadagni illeciti acquisiti a seguito della partecipazione nel 1975 all’appalto relativo alla costruzione del v centro siderurgico di Gioia Tauro, trasformato successivamente nell’attuale porto, il M. aveva avviato unitamente al fratello Teodoro cl.’38, colpito nel giugno u.s. Da misura di prevenzione patrimoniale con il recupero di un patrimonio illecito di 6 milioni e mezzo di euro, un’innumerevole serie di investimenti immobiliari nei territori di Gioia Tauro e Palmi, con il concorso finanziario dei fratelli Piromalli. Il proposto in particolare dava il supporto criminale al fratello T., facendosi da garante con i vertici della cosca “Piromalli” per ottenere ingenti capitali di provenienza illecita con cui avviare numerose lottizzazioni immobiliari nei comuni di gioia tauro e palmi.