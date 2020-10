Istat. Bernini (FI): Dati drammatici, serve cambio di rotta

(DIRE) Roma, 2 Ott. – “Gli ultimi dati Istat fotografano un’emergenza che il governo si ostina a non vedere: in piena pandemia Covid la pressione fiscale e’ addirittura aumentata di quasi due punti, mentre il crollo del reddito disponibile delle famiglie ha accentuato la crisi del ceto medio, con inevitabili disastrose conseguenze sui consumi. Per invertire la rotta servirebbe abbandonare la politica dei sussidi a pioggia e puntare subito su un massiccio programma di investimenti, e non strangolare ancora le imprese con scadenze fiscali insostenibili. Ma anche nel decreto Agosto non c’e’ traccia di ravvedimento da parte delle quattro sinistre al governo”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Rai/ Dire) 13:13 02-10-20