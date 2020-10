USA. La Casa Bianca: Trump ha sintomi lievi, è seguito dai medici

Aggiornamenti da responsabile in punto stampa, senza mascherina

(DIRE) Roma, 2 Ott. – Il presidente americano Donald Trump manifesta “sintomi lievi” da Covid-19: lo ha detto oggi Mark Meadows, “chief of staff” della Casa Bianca, nel corso di un punto stampa con i giornalisti a Washington. Secondo il responsabile, “i medici stanno continuando a monitorare le condizioni di salute sue e della first lady” Melania. Meadows, che durante il punto stampa non indossava la mascherina, ha aggiunto che il presidente e’ “pieno di energia” e che continua a seguire il lavoro sui sussidi e gli interventi economici necessari per contrastare le conseguenze della pandemia. Nessun dettaglio dal responsabile sul tipo di cure che il presidente starebbe ricevendo. (Vig/Dire) 17:15 02-10-20