Migranti. Altro sbarco questa sera al porto di Roccella Jonica (RC)

Ennesimo sbarco questa sera in Calabria, circa 70 migranti di nazionalità siriana, pakistana e iraniana, sono giunti a Roccella Jonica a bordo di una barca a vela intercettata dalla Guardia Costiera al largo di Locri, dopo solo un giorno dallo sbarco al porto di Reggio Calabria. Tra questi anche anziani, donne e bambini, che verranno, dopo essere stati uno per uno identificati, sottoposti a screening covid, da parte del personale medico specializzato dell’Azienda sanitaria reggina. Nonostante l’emergenza sanitaria in atto e dunque le restrizioni a cui tutti noi siamo quotidianamente sottoposti, i migranti invece, continuano a sbarcare sulle nostre coste, quest’ultimi infatti verranno sistemati momentaneamente in una struttura messa a disposizione dal comune di Roccella Jonica come afferma Ansa.

S.P.