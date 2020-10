Milano, presenta un documento falso per ottenere il reddito di cittadinanza: arrestato

Ieri pomeriggio, gli agenti delle volanti sono intervenuti presso l’ufficio postale di viale Monte Ceneri, in quanto una dipendente aveva segnalato un’operazione sospetta. Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato che un uomo aveva presentato un documento di dubbia provenienza al fine di presentare la richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza. Dopo aver effettuato un controllo tecnico, i poliziotti delle volanti hanno accertato che si trattava di un documento falso, interamente contraffatto e idoneo a ingannare la pubblica fede. L’uomo, un cittadino romeno di 32 anni con precedenti specifici, è stato arrestato per tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e denunciato per uso di atto falso.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f783fbb3287f524521952