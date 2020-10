Ribera (Ag). Arrestato un incensurato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana

Comando Provinciale di Agrigento – Ribera (Ag) , 03/10/2020 09:19

Prosegue senza sosta il contrasto allo spaccio di stupefacenti dei Carabinieri della Compagnia di Sciacca, soprattutto a tutela dei piu’ giovani. Ed è così che a Ribera, la sera dell’1 Ottobre, i militari della locale Tenenza hanno arrestato un giovane 25enne, incensurato del luogo. Era da un po’ che i Carabinieri lo tenevano d’occhio , per cui ipotizzando che nel suo negozio facesse qualcosa di illecito, i militari hanno perquisito la sua attività commerciale trovando conferma ai loro sospetti: nell’esercizio venivano rinvenuti, abilmente occultati dietro a un arredo, 800 grammi di marjuana, 2 grammi di infiorescenze nonchè del cellophane per la confezione delle dosi. Poco distanti i militari trovavano anche 400 euro circa in denaro contante di vario taglio, presumibile guadagno giornaliero del traffico di droga. A quel punto t.f. veniva arrestato e poi su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca veniva messo agli arresti domiciliari in attesa della udienza di convalida. Con ogni probabilità la droga erano destinata alla piazza di spaccio riberese e ora i militari stanno cercando di ricostruire la rete di “clienti” per scoprire se tra i suoi vi fossero anche dei minori.(immagini di repertorio)

