Riforme. Fico: Legge Elettorale ed elezione Presidente della Repubblica

(DIRE) Roma, 3 Ottobre – “Il referendum ha assegnato alla classe politica la responsabilità di proseguire con le riforme. Non c’è dubbio che dobbiamo fare le riforme dei regolamenti, non solo dal punto di vista tecnico ma anche sostanziale. Si deve affrontare la discussione per una legge elettorale che vada bene con il taglio dei parlamentari. Bisogna affrontare la questione dell’elezione del Presidente della Repubblica, riequilibrando i delegati regionali con i voti dei parlamentari. Ci sono tante cose da fare”. Lo ha detto a L’Ospite, su Sky TG24 il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. (Vid/ Dire) 15:44 03-10-20