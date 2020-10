Addio allo stilista giapponese Kenzo, morto per complicanze da Covid-19

Lo stilista giapponese Kenzo Takada, conosciuto in tutto il mondo come Kenzo, è morto oggi, 04 ottobre 2020, per complicanze da Covid-19 all’età di 81 anni, presso l’American Hospital di Neuilly-sur-Seine.

Nato nella prefettura giapponese di Hyogo, dopo aver frequentato la scuola di moda Bunka Gakuen di Tokyo, nel 1965 si trasferisce a Parigi, dove costruisce la sua carriera raggiungendo la fama internazionale.

Inizia come free lance disegnando per altre case di moda. Nel 1970 apre la sua prima boutique, Jungle Jap. In poco tempo i suoi abiti oversize, le silhouette inusuali e l’unicità del suo negozio attirano l’attenzione di tutti. Nel 1983 lancia la collezione uomo. Nel 1988 arriva il primo profumo, Kenzo de Kenzo, anche se il più famoso, Flower by Kenzo, viene lanciato nel 2000.

Le sue creazioni originali – forme e disegni mutuati dalla tradizione giapponese si fondono con lo stile europeo e con la cultura delle metropoli – rivoluzionano il gusto anni ’70 e ’80. Il marchio Kenzo dal 1980 è divenuto una società, acquistata nel 1993 dalla LVMH.