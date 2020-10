Lazio, corso gratuito sulla “Cyber Security”

Aton IT avvia il corso di formazione gratuito sulla “Cyber security” (sicurezza informatica o sicurezza delle informazioni elettroniche), riservato a 14 inoccupati/disoccupati residenti o domiciliati da almeno sei mesi nella regione Lazio, con priorità data a candidati a rischio di marginalità economica e sociale, donne e profili con competenze nel settore. Il percorso formativo nasce andare incontro alle esigenze del mercato del lavoro e al contempo favorire il reinserimento lavorativo. Il corso si svolgerà a Roma presso il Centro di Formazione E. Mezzelani e si articolerà in due fasi: aula (200 ore) e stage presso Aton IT (60 ore). Le iscrizioni sono aperte fino al 18 Ottobre 2020. Per maggiori informazioni, clicca qui.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Lazio-corso-gratuito-Cyber-Security.aspx