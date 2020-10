Reggio Calabria: Affluenza alle urne per il ballottaggio alle ore 19 è del 29,39

Alle ore 19.00 l’affluenza alle urne per la votazione sul ballottaggio per l’elezione del Sindaco e del consiglio comunale di Reggio Calabria tra Antonino Minicuci, candidato del Centrodestra e l’uscente Giuseppe Falcomatà, del Centrosinistra, è del 29,39% a fronte del 33,73% di due settimane addietro. Una buona percentuale che tenderà a migliorare durante le ore serali come sempre accade. Gli appelli per invogliare i reggini ad esprimere una preferenza sono stati molteplici, dopo che nella prima fase si erano divisi a supporto dei numerosi candidati alla poltrona di Palazzo san Giorgio.

