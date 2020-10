Sassari. Tentato omicidio. Un arresto dei Carabinieri

Comando Provinciale di Sassari – Sassari , 04/10/2020 10:25

La scorsa notte a Sassari, in via Pietro Micca, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio un sassarese di 49 anni, disoccupato, pregiudicato. L’uomo, al termine di una colluttazione avvenuta presso la propria abitazione per futili motivi, ha colpito al fianco con un coltello a serramanico un conoscente di 34 anni, che, trasportato presso il pronto soccorso, è stato ricoverato, cosciente ma in prognosi riservata. Anche l’arrestato era ricorso alle cure mediche dell’ospedale e lì è stato trovato dalla pattuglia intervenuta, che ha immediatamente proceduto nei suoi confronti. L’accusa è di tentato omicidio ed il 49enne si trova presso il carcere a disposizione della procura.

fonte – https://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/comunicati-stampa/tentato-omicidio.-un-arresto-dei-carabinieri