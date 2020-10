Torino: Aggredito dal branco: 5 denunciati dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia

Martedì sera, attorno alle 23, la pattuglia del commissariato Dora Vanchiglia viene inviata in corso Vigevano dove poco prima era stata segnalata una rissa. Giunti sul posto, gli operatori trovano un uomo che riferisce loro di essere stato aggredito da un gruppo di persone e ferito con una coltellata al fianco. Allertato il 118, la vittima viene trasportata all’ospedale “San Giovanni Bosco” in codice giallo. Sarà in seguito dimesso con una prognosi di 7 giorni. I poliziotti acquisiscono le immagini della videosorveglianza dell’edificio, così da ricostruire i fatti. Intorno alle 22.30 alcuni individui, uscendo dallo stabile in corso Vigevano, scatenano una rissa. Alcuni di loro impugnando bastoni, altri bottiglie di vetro. Ad avere la peggio l’uomo, che viene attinto da uno del branco con un’arma da taglio di grosse dimensioni. Dopo averlo ferito, l’aggressore si da alla fuga insieme ai soggetti presenti. L’indomani, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, gli agenti del commissariato notano nella stessa corso Vigevano un individuo perfettamente corrispondente, anche nell’abbigliamento, all’autore dell’accoltellamento della sera prima. Si tratta di un cittadino nigeriano di 26 anni. Lo straniero è stato fermato e denunciato per rissa, lesioni aggravate e per la mancata esecuzione dell’ordine di espulsione. Controllando le diverse aree dello stabile, teatro della violenza, altri quattro individui sono stati riconosciuti quali autori dell’aggressione e denunciati per rissa.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/6885f79a253a716a815864281