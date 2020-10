“Calanna da Vivere Sempre 2020”: si conclude il primo della serie di eventi, il Concorso di Pittura “Incontro con gli Emigranti” XII Edizione

Domenica 4 Ottobre 2020 il Comune di Calanna, rispettando le norme Anti Covid-19, è stato protagonista del concorso di Pittura “Incontro con gli Emigranti” XII Edizione, primo della serie di eventi “Calanna da Vivere Sempre 2020”, partecipante alla EU Green Week 2020, promossi dall’Associazione Pro Loco Calanna, Associazione Dedalo e Associazione Alessandrite. I Presidenti delle Associazioni, geom. Pietro Morena, dott.ssa Silvana Marrapodi e prof.ssa Laura Giovine, si sono uniti per realizzare degli eventi che hanno lo scopo di promuovere il territorio calabrese, soprattutto dell’area del Comune di Calanna, e di animare i beni culturali siti in Calabria che stanno subendo un graduale abbandono da parte dei residenti. Il Concorso di Pittura ha inaugurato gli eventi che si terranno a Calanna una volta al mese fino a Gennaio, in cui avverrà la conclusione con l’arrivo dei Magi al Presepe Vivente sito nel Borgo Antico. L’Associazione Dedalo ha promosso la riqualificazione e l’allestimento degli spazi espositivi dedicati al Concorso di Pittura e realizzerà una mostra permanente che verrà inaugurata il 21 Ottobre 2020. Il Concorso di Pittura si è svolto sotto uno splendido Sole autunnale, il quale ha illuminato il Borgo, le strade, i sentieri, la vegetazione, gli animali che gli artisti, disseminati sul territorio, hanno potuto ritrarre al fine di realizzare un’opera d’arte autentica e unica. I temi di questa nuova Edizione erano “La Vita e la Natura ai Tempi del Coronavirus” per la sezione meditata, e “Dalla Biocenosi all’Antropocene per l’unicità di una comunità del Futuro” per la sezione estemporanea. I vincitori, Ercole Fortebraccio, Francesco Mangialardi, Antonio Fortebraccio per la sezione estemporanea, e Domenico Meduri, Roberta Tramontana e Vanessa Morabito per la sezione meditata, si sono sfidati a colpi di pennello contro i quasi 30 partecipanti, che hanno dato filo da torcere nella scelta della giuria, presieduta dal prof. Antonio Palmenta, composta da prof. Giuseppe Labarbera, prof.ssa Caterina De Fino, prof.ssa Sarina Barilla’ , prof.ssa Elisa Urso, i quali hanno ampiamente dibattuto nella scelta dei vincitori. Il Sindaco del Comune di Calanna, dott. Domenico Romeo, ha elogiato ampiamente il lavoro svolto, l’organizzazione e soprattutto ha ringraziato le Associazioni per la collaborazione prima di tutto tra loro e poi con il Comune, in particolar modo la scelta, promossa dall’Associazione Alessandrite, dedita alla salvaguardia dell’ambiente, di iscrivere il Concorso di Pittura “Incontro con gli Emigranti” XII Edizione alla EU Green Week 2020, per promuovere all’interno dell’Unione Europea gli eventi svolti nei piccoli Comuni, i quali vivono ancora biologicamente e in luoghi quasi incontaminati o difficili da raggiungere. L’Associazione Pro Loco Calanna promuove gli eventi “Calanna da Vivere sempre 2020” da diversi anni e il presidente, geom. Pietro Morena, ideatore e realizzatore dell’evento, ha invitato tutti i pittori a partecipare all’edizione 2021, con gioia e allegria, per passare insieme un’altra giornata all’insegna dell’arte contemporanea.

