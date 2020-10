Comunali. Reggio Calabria: rieletto Falcomatà

“Dopo la semina adesso ci prepariamo alla raccolta”

(DIRE) 5 Ott. E’ una vittoria storica perche’ le condizioni di partenza erano molto difficili, con la Regione che aveva vinto con una maggioranza di circa il 70%, con i rifiuti per strada, le discariche chiuse. Abbiamo fatto una campagna elettorale in ogni quartiere, spiegando le difficolta’ e dicendo come se ne esce”. Cosi’ il riconfermato sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’, sostenuto dal centrosinistra, commentando l’esito vittorioso del ballottaggio contro il candidato del centrodestra Antonino Minicuci. “Cambia che quello che si e’ costruito in questi sei anni adesso si iniziera’ a vedere – ha aggiunto Falcomata’ – sono stati gli anni della semina, adesso ci prepariamo al raccolto. Adesso servono braccia e menti, cuore, serve tutta la comunita’ reggina che ha capito quale era il momento e’ adesso deve essere protagonista”. Nel corso dei festeggiamenti i sostenitori di Giuseppe Falcomata’, giunti numerosi nella sede del comitato elettorale, hanno piu’ volte richiamato il nome di Italo, padre del riconfermato sindaco ed egli stesso gia’ primo cittadino del capoluogo dello Stretto. (Mav/Dire) 17:42 05-10-20