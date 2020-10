Covid-19, Donald Trump saluta fan dall’auto blindata

Donald J. Trump ha lasciato per un po’ l’Ospedale Militare Walter Reed in cui è assistito dopo essere risultato positivo, insieme alla moglie Melania, al nuovo coronavirus. Trump si è preso qualche minuto per tranquillizzare e ringraziare i suoi sostenitori fuori dall’ospedale. Oggi già potrebbe rientrare alla Casa Bianca Washington. Il Presidente aveva ringraziato lo staff medico ed il personale sanitario su suo profilo Twitter Ufficiale, come al suo solito:“Really appreciate all of the fans and supporters outside of the hospital. The fact is, they really love our Country and are seeing how we are MAKING IT GREATER THAN EVER BEFORE!” (“Apprezzo molto tutti i fan e i sostenitori al di fuori dell’ospedale. Il fatto è che amano davvero il nostro Paese e stanno vedendo come lo stiamo rendendo Migliore che mai!“).

