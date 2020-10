Fisco. Bernini: Con sinistre più tasse nonostante covid

(DIRE) Roma, 5 Ott. – “Il Covid ha bloccato l’Italia, ma non la crescita della pressione fiscale sugli italiani, salita di quasi due punti nel secondo trimestre dell’anno nonostante la riduzione delle entrate fiscali e contributive. Ne frattempo il reddito disponibile delle famiglie e’ diminuito con una drastica riduzione del potere di acquisto che ha paralizzato i consumi. Forza Italia ha chiesto piu’ volte un semestre bianco fiscale, ma i professionisti hanno dovuto ugualmente sborsare circa tremila euro per le rate Inps e Inail, e per il 65% delle partite Iva italiane a dicembre si sommeranno anche i debiti fiscali rateizzati. Circa seimila euro in media di tasse da versare, insomma, in varie forme, al Fisco. Un salasso per molti impossibile da sostenere, ma il governo non ci sente e da meta’ ottobre fara’ ripartire pure le cartelle esattoriali. Sinistra da sempre significa piu’ tasse, figuriamoci quattro sinistre insieme al governo”. Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Tar/ Dire) 17:16 05-10-20