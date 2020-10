Scuola. Azzolina: Con riapertura basso impatto su aumento contagi

La Ministra al termine di una riunione con CTS e ISS

(DIRE) Roma, 5 Ott. – “Dalle prime valutazioni fatte e’ emerso che, ad oggi, la scuola non ha avuto impatto sull’aumento dei contagi generali, se non in modo molto residuale”. A dirlo e’ la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, al termine di un confronto con l’Istituto Superiore di Sanita’ e con il Comitato Tecnico Scientifico in cui e’ stato tracciato un primo bilancio sulla riapertura delle scuole. “Restiamo molto prudenti ma, al momento, i dati sono positivi e questo ovviamente e’ confortante per tutti”, ha detto la ministra. Secondo i dati raccolti, infatti, nelle prime due settimane di lezioni, dal 14 al 26 settembre, il personale docente che risulta contagiato e’ lo 0,047% del totale (349 casi di positivita’), si parla dello 0,059% (116 casi) per il personale non docente, per gli studenti la percentuale e’ dello 0,021% (1.492 casi). “Come rilevato anche dagli esperti, i contagi nelle scuole, in questa fase, sono casi sporadici, e, per lo piu’, contratti fuori da scuola- sottolinea la ministra, che ha illustrato l’incontro anche in un video su Facebook- Il sistema scolastico ha iniziato in sicurezza e sta tenendo perche’ si e’ attrezzato, con grande sacrificio di chi ogni giorno ci lavora o ci studia, e delle famiglie. Ma la convinzione di tutti, anche nella riunione di questo pomeriggio, e’ che serva molta piu’ prudenza per tutte le fasi e le attivita’ extrascolastiche”. (Adi/Dire) 19:12 05-10-20