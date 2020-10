Coronavirus. In Italia 2.677 nuovi contagi con quasi 100mila tamponi, 28 i decessi, in calo le terapie intensive

(DIRE) Roma, 6 Ott. – Sono 2.677 i nuovi contagi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 99.742 tamponi effettuati, ieri erano stati 2.257 con 60.241 tamponi. Sono 319 le persone con coronavirus ricoverate in terapia intensiva, 4 meno di ieri. Sono 28 i decessi per coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Ministero della Salute e Protezione Civile. (Sor/Dire) 17:02 06-10-20