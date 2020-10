DL Sicurezza. Gelmini (FI): Governo strizza l’occhio alle ONG

(DIRE) Roma, 6 Ott. – “Il Governo smonta i decreti sicurezza e da’ al mondo un segnale profondamente sbagliato: per l’esecutivo giallorosso il nostro Paese è pronto ad accogliere chiunque in modo indiscriminato. Avremmo preso in considerazione solo un marginale aggiustamento, seguendo in modo rigoroso le indicazioni della Presidenza della Repubblica. Palazzo Chigi, invece, ha scelto di seguire una linea diversa in una logica puramente politica in chiave anti-Salvini, esponendo le nostre coste a nuovi e pressanti sbarchi di disperati e strizzando l’occhio alle ONG. Il Partito democratico ottiene quel che voleva, il Movimento 5 Stelle, in preda ad una crisi di nervi, smentisce se stesso e si accoda al nuovo buonismo di sinistra”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Vid/ Dire) 11:48 06-10-20