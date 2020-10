Dl Sicurezza. Regimenti (Lega): “Modifica è resa a scafisti e non tutela salute cittadini”

“La cancellazione dei decreti sicurezza da parte del Governo Conte non è un intervento contro il leader della Lega Salvini, ma contro il popolo italiano. Cedendo ai trafficanti e agli scafisti, non si tutela la salute dei cittadini, già abbondantemente minata da un’immigrazione che sembra inarrestabile. All’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 si aggiunge quella creata dai continui sbarchi sulle nostre coste meridionali. La modifica ai decreti sicurezza, di cui tanto si compiacciono personaggi come Renzi, apre scenari pericolosi, come dimostra l’allarme lanciato dal Presidente della Regione Siciliana Musumeci, che ha denunciato le enormi difficoltà nella gestione dell’accoglienza nei centri dedicati, ormai inadeguati a ricevere ospiti in sicurezza sanitaria. Malattie infettive diffusive, come tubercolosi, epatite, scabbia, meningite sono un rischio reale che sarà complicatissimo arginare, per non parlare dei tanti casi di insufficienza respiratoria e cardiocircolatoria, causati dalla totale assenza di presidi salvavita. Ma non resteremo a guardare e proporremo iniziative contro questa scellerata decisione politica”. Lo ha detto l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, nel corso di un’intervista a Radio Sparlamento, per la presentazione del suo libro “L’Europa alla prova del Coronavirus. Una sfida o un’occasione mancata?”, edito da oVer Edizioni.

Luisa Regimenti, Eurodeputata della Lega