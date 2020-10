“Manda una nave quarantena dalla Sicilia alla Puglia”

(DIRE) Roma, 6 Ott. – “Ottocento immigrati in arrivo a Bari sulla nave quarantena partita dalla Sicilia. La minoranza di governo non e’ in grado di garantire il numero legale in Parlamento, impone nuove restrizioni agli italiani, cancella decreti sicurezza e quota 100, spalanca i porti e fa ripartire il business dell’immigrazione. Incapaci e pericolosi”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Com/Anb/ Dire) 18:52 06-10-20