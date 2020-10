Santelli ai Sindaci neoeletti: “Buon lavoro. C’è bisogno di sinergie istituzionali per il bene della nostra Regione”

Buon lavoro a tutti i sindaci eletti in Calabria al turno di ballottaggio. Un augurio sincero e un invito alla collaborazione istituzionale al netto delle appartenenze politiche dei primi cittadini che si apprestano a governare città molto importanti della nostra Regione.

Reggio Calabria e la sua area metropolitana fulcro del nostro sviluppo sociale ed economico, Crotone strategica nel nostro agire, ma anche San Giovanni in Fiore, Castrovillari, Taurianova e Cirò.

Io mio ruolo di presidente della Regione non è stato finora e non sarà per il futuro orientato a guardare il colore di chi amministra.

Bisogna mettere al centro di ogni azione i cittadini che con il loro libero voto hanno scelto a chi affidare importanti responsabilità.

Nella maniera in cui collaboriamo e dialoghiamo con il Governo nazionale, allo stesso modo faremo con le Amministrazione comunali, come del resto abbiamo già fatto dall’inizio di questa legislatura.

Ancora auguri ai sindaci che hanno vinto e che presto incontrerò per iniziare a confrontarci sulle diverse questioni che aggrediscono la serenità di questo tempo difficile.

Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

Fonte https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?19301