(DIRE) Roma, 7 Ott. – “La maggioranza ha cercato di nascondere l’assenza del numero legale in aula a Montecitorio dietro al Covid. Questa mattina, invece, il numero legale c’e’ stato: non credo che si guarisca in un giorno dal virus”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a “Start”, su SkyTg24. “L’episodio di ieri ci dice che c’e’ uno scollamento tra i gruppi che sostengono Conte e il governo. L’esecutivo procede come se il Parlamento non esistesse, pensa che il dialogo con l’opposizione significhi chiedere all’opposizione di garantire la validita’ delle votazioni alla Camera e al Senato. Noi ieri ci siamo sottratti a questo giochino, abbiamo deciso di non partecipare al voto, visto che si doveva deliberare la proroga dello stato d’emergenza, in assenza del premier, e senza conoscere i documenti del Comitato tecnico scientifico. La maggioranza non e’ capace di dialogare con l’opposizione, e manifesta disinteresse in merito ad un nostro vero coinvolgimento su temi cosi’ importanti”, ha concluso. (Anb/ Dire) 11:44 07-10-20