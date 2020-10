Fisco. Nadef: nel 2018 tax gap iva si riduce di 3,5 mld

(DIRE) Roma, 7 Ott. – , con una flessione complessiva pari a 3,5 miliardi di euro”. E’ quanto si legge nell’allegato alla Nadef sull’economia non osservata. “L’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica- si legge- ha provocato un effetto positivo sulla compliance, con un incremento del gettito quantificabile tra circa 1,7 e 2,1 miliardi di euro”. L’analisi dei tecnici ha consentito di stimare, su base semestrale, che la fatturazione elettronica “ha indotto un extra-gettito quantificabile in un ammontare compreso tra 217 e 277 milioni di euro annui relativamente all’Iva esigibile e a circa 376 milioni di euro annui relativamente all’Iva detratta dei settori presi ad esame”. Pertanto, si conferma l’esistenza “di un nesso causale tra l’incremento del gettito Iva e l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, fornendo risultati coerenti con quelli ottenuti con l’approccio macroeconomico”. Inoltre, il recupero di gettito conseguente all’adozione del primo meccanismo di split payment, che prevedeva il versamento dell’Iva da parte della Pubblica amministrazione (PA) per i beni e servizi da essa acquistati, e’ pari a circa 3,5 miliardi di euro. L’estensione della misura anche alle societa’ controllate e partecipate dalla Pa, nonche’ dalle societa’ quotate inserite nell’indice Ftse MIB della Borsa italiana, a partire dall’anno di imposta 2017, ha comportato un incremento di compliance di ulteriori 1,1 miliardi di euro. (Lum/ Dire) 17:21 07-10-20