Governo. Ordine del giorno CDM: dl proroga emergenza epidemiologica e dichiarazione emergenza maltempo

(DIRE) Roma, 7 Ott. – Il Consiglio dei ministri che si riunira’ alle 11:00 a Palazzo Chigi, esaminera’ il decreto recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID. Nel decreto ci sara’ anche la normativa di attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, relativa in particolare alla proroga di immuni e alla sua estensione operativa ad altre app europee di contact tracing. Il consiglio dei ministri dichiarera’ inoltre lo stato di emergenza per gli eventi collegati all’ondata di maltempo delle scorse ore (provvedimento di Protezione civile a norma dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018). All’esame del cdm inoltre leggi regionali, ai sensi ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. (Rai/ Dire) 11:10 07-10-20