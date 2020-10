Premio Nobel per la Chimica assegnato a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna “per lo sviluppo di un metodo per l’editing del genoma”

12:16 – Nella terza giornata della settimana dedicata all’assegnazione dei Premi Nobel, giunge la notizia che Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna hanno ricevuto il Premio Nobel per la Chimica 2020. Un post sulla pagina Twitter del premio, “The Nobel Price”, scrive: -Il Premio Mobel in Chimica 2020 è stato assegnato a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna “per lo sviluppo di un metodo per l’editing del genoma”- e in un altro: “Quando le vincitrici del Premio Nobel Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna hanno studiato il sistema immunitario di un batterio Streptococcus hanno scoperto uno strumento molecolare che può essere utilizzato per effettuare incisioni precise nel materiale genetico, rendendo possibile cambiare facilmente il codice della vita”.

