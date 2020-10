Scuola. Arcuri: 2,4 mln di banchi monoposto entro Ottobre

“Oggi distribuiamo 11 mln di mascherine prodotte tutte in Italia”

(DIRE) Villasimius, 7 Ott. – “Per quanto riguarda i banchi monoposto delle scuole, e’ stata fatta una procedura pubblica e abbiamo acquisito 2,4 milioni di banchi che abbiamo promesso di distribuire entro fine ottobre. Confermo che entro la fine del mese porteremo a termine questa operazione davvero complicata”. Cosi’ il commissario straordinario per l’emergenza covid, Domenico Arcuri, oggi a Villasimius (Sud Sardegna) per il congresso nazionale dei medici di famiglia. “In Italia si producono 200.000 banchi all’anno, quindi la domanda e’ 12 volte superiore alla normale produzione- sottolinea Arcuri- e’ un’impresa ciclopica che comunque porteremo a termine”. Sulla distribuzione dei dispositivi di protezione, “dobbiamo essere, come italiani, molto orgogliosi- prosegue il commissario-. All’inizio della pandemia facevamo fatica a distribuire anche le mascherine essenziali nei luoghi di maggiore presidio, oggi distribuiamo 11 milioni di mascherine al giorno in 18.000 istituti scolastici, e le produciamo tutte noi. Questo e’ il significato di una grande operazione di riconversione industriale che e’ stata fatta in Italia, e non in altri luoghi. Possiamo dunque essere tranquilli, avremo tutti gli strumenti necessari per affrontare la recrudescenza dell’epidemia”. (Api/ Dire) 17:28 07-10-20