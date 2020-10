Somalia. Liberati due medici cubani rapiti da Al-Shaabab

Erano stati catturati in Kenya un anno e mezza fa

(DIRE) Roma, 7 Ott. – Due medici cubani rapiti in Kenya nell’aprile 2019 sono stati liberati nella vicina Somalia: lo hanno riferito fonti di intelligence, confermate poi dal governo dell’Avana. I due erano stati rapiti un anno e mezzo fa nella citta’ di Mandera, nel nord del Kenya, da presunti miliziani di Al-Shaabab, lo stesso gruppo armato responsabile del rapimento della cooperante italiana Silvia Romano. Gli ostaggi erano poi stati trasportati oltre confine in Somalia, dove sono stati tenuti fino al fine-settimana scorso. La liberazione dei due sarebbe avvenuta grazie alla mediazione dei servizi di intelligence somali. Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodriguez, confermando la notizia della liberazione, ha ringraziato la Somalia degli sforzi. I medici erano giunti in Africa nell’ambito di uno scambio che dal 2018 ha visto piu’ di 100 medici cubani fornire il proprio lavoro a sostegno del sistema sanitario keniano. (Est/Dire) 16:21 07-10-20