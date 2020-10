Venezuela. Due risoluzioni Onu per il rispetto dei diritti umani

Prorogata missione, chiesta cooperazione con Commissario Bachelet

(DIRE) Roma, 7 Ott. – Il Consiglio dell’Onu per i diritti umani ha approvato due risoluzioni sul Venezuela. Con la prima ha dato via libera alla proroga per due anni della missione internazionale di accertamento sui fatti in Venezuela, istituita la prima volta nel settembre 2019 per indagare su presunte irregolarita’ nel rispetto dei diritti umani della popolazione. Con la seconda, ha stabilito un rafforzamento della cooperazione tra il governo del presidente Nicolas Maduro e l’ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani Michelle Bachelet. Le risoluzioni approvate dal Consiglio hanno provocato reazioni opposte a Caracas. La proroga del mandato della missione di accertamento, che e’ stata promossa dai Paesi del cosiddetto Gruppo di Lima, e’ stata respinta dal governo venezuelano, che l’ha definita “un meccanismo parallelo e immotivato promosso con obiettivi di ingerenza” e “una manipolazione” del tema dei diritti umani. La risoluzione che sancisce una maggiore collaborazione con Bachelet, proposta al Consiglio insieme a Iran, Turchia e Siria, e’ stata accolta invece dai ringraziamenti a governi “liberi e sovrani”, secondo l’espressione del ministro degli Esteri Jorge Arreaza. Stando ad Arreaza, la risoluzione e’ stata approvata nonostante “una feroce opposizione” degli Stati Uniti e dei Paesi loro “satelliti”. (Est/ Dire) 17:51 07-10-20