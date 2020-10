Antonio Laganà, una vita al servizio dello Sport. Il Dirigente reggino eletto nel Consiglio Nazionale del Panathlon International

Antonio Laganà, laureato in Scienze Politiche, Medaglia d’Onore FIJLKAM, Stella d’Oro al Merito Sportivo CONI, Stella d’Onore della Federazione Mondiale Lotta, Cavaliere e Ufficiale della Repubblica, il 3 ottobre, al Foro Italico a Roma, presso il Salone d’Onore è stato il primo eletto alla carica di Consigliere Nazionale del Panathlon International. Campione italiano di Lotta e sei Medaglie in gare nazionali, Arbitro Mondiale di Lotta, ha arbitrato 84 campionati mondiali, tra gare giovanili, femminili ed assoluti, ha arbitrato i Giochi del Mediterraneo e le Olimpiadi di Atene ed ha concluso la sua carriera premiato dalla Federazione Mondiale.

Le votazioni dei 14 Distretti hanno visto l’elezione del Presidente e di sei Candidati su 12 del Panathlon International:

Antonio Laganà, Reggio Calabria, Area 8 (Puglia Calabria e Basilicata) 86 voti, Alberto Paccapelo, Pesaro, Area 5 (Emilia Romagna, Marche), 80 voti, Federico Loda, Verona, Area (Veneto, Trentino Alto Adige/Sud Tirol), 69 voti, Leno Chisci, Val d’Arno Superiore, Area 6 (Toscana), voti 67, Adriana Balzarini, Mottarone, Area 3 (Piemonte, Val d’Aosta), 62 voti, Mario Ulian, Alto Friuli, Area 12 (Friuli Venezia Giulia), 60 voti. Presidente è stato eletto Giorgio Costa, Rapallo Area 4 (Liguria) 73 voti 73 sull’altro Candidato Pietro Pallini, Terni, Area 10 (Umbria) con 60 voti.

Il Panathlon International ha sede a Losanna (Svizzera) presso la sede del CIO ed è un Movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva, secondo il riconoscimento ufficiale del CIO dal 1982, e si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport, inteso come strumento di formazione e valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli. Il termine “Panathlon”, proveniente dalla lingua greca, può essere tradotto con l’espressione “insieme delle discipline sportive”, mentre il motto “Ludis Iungit” significa “uniti dallo sport”. Il neo Consigliere nazionale ha dichiarato nell’ambito della conferenza stampa del Foro Italico che “non mi aspettavo un simile successo, evidentemente, in questi anni di collaborazione con il Panathlon Internazional, gli altri Dirigenti hanno potuto apprezzare la mia onestà ed il mio attaccamento ai valori dello sport. Ringrazio tutti gli Amici che mi hanno apprezzato e premiato con questa ovazione di voti. Spero di poter valorizzare ancora di più le ricchezze della mia Calabria, organizzando Conferenze, Assemblee Nazionali ed eventi culturali. ”