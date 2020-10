Clima. Parlamento UE chiede a stati membri emissioni zero al 2050

(DIRE) Bruxelles, 8 Ott. – Entro il 2050 tutti gli Stati dell’Unione Europea dovranno essere climaticamente neutri: e’ questa la richiesta del Parlamento Ue, che stamane ha approvato il suo mandato negoziale sulla Legge clima: 392 i “si'”, 161 i contrari e 142 gli astenuti. L’emiciclo chiede finanziamenti adeguati per il raggiungimento degli obiettivi climatici, ribadendo la necessita’ di tagliare le emissioni di carbonio entro il 2030 del 60%, cinque punti percentuali in piu’ rispetto a quanto proposto dalla Commissione europea. La richiesta e’ di stabilire anche un obiettivo a medio termine per il 2040, di modo che sia piu’ agevole tenere traccia dei tagli alle emissioni. All’interno del voto approvato dagli europarlamentari anche l’istituzione di un Consiglio europeo per i cambiamenti climatici, un organo indipendente che dovra’ vigilare sul raggiungimento e l’attuazione degli obiettivi. La richiesta finale e’ di uno stop definitivo alle “sovvenzioni dirette e indirette” ai combustibili fossili entro il 31 dicembre 2025. (Pis/Dire) 10:50 08-10-20