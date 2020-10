(DIRE) Roma, 8 Ott. – “Lavoriamo perche’ l’Ue continui a mettere in campo strumenti per sostenere i Paesi colpiti da Covid, ma l’aumento dei contagi impone un nuovo senso di responsabilita’: il governo in primis deve abbandonare le incertezze e richiedere l’attivazione dei fondi del Mes. Non c’e’ piu’ tempo da perdere”. Lo scrive sui social Silvio Berlusconi. (Anb/ Dire) 17:42 08-10-20