Coronavirus. UE, firmato terzo contratto UE per potenziale vaccino

Commissione sottoscrive intesa con azienda gruppo Johnson & Johnson

(DIRE) Bruxelles, 8 Ott. – La Commissione europea ha firmato un contratto con l’azienda farmaceutica Janssen Pharmaceutica NV, della Johnson & Johnson, per un terzo contratto per un potenziale vaccino per il Covid. Quando il farmaco, attualmente alla terza fase di sperimentazione, si sara’ dimostrato sicuro contro il Covid-19, gli Stati membri potranno acquistare 200 milioni di dosi, con la possibilita’ di raddoppiarle. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo e’ fornire ai cittadini dell’Ue vaccini sicuri ed efficaci non appena disponibili”. (Pis/Dire) 18:11 08-10-20