A partire dal 3 di Novembre, giorno di chiusura del voto per le Presidenziali, il colosso dei social network, Facebook, ha deciso che tutti gli spot legati alle elezioni, a sfondo politico o sociale, saranno vietati sulle sue piattaforme negli USA. La decisione, spiegano i vertici dell’azienda, per ridurre i rischi di “confusione o di abuso” in quanto prevedono una spoglio delle schede combattuto e contestato nei numeri.

