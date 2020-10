Scuola Friuli Venezia Giulia: al via uso di test rapidi per covid-19

Fedriga: Esecuzione in loco e risposta in 20 minuti

(DIRE) Trieste, 8 Ott. – “Abbiamo deciso di dedicare questa prima fornitura di cinquemila test proprio per il sistema scolastico. Questo per cercare di rendere meno problematica possibile, per le famiglie, per i ragazzi e per tutto il personale della scuola, l’epoca Covid, e cercare di velocizzare il piu’ possibile le risposte”. Commenta cosi’ il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, inaugurando oggi alla liceo Dante di Trieste i test rapidi per il Covid-19. Test tramite tampone, ma che rispetto al tampone tradizionale, rileva l’antigene invece del Rna del virus, spiega Fedriga, e invece di impegnare strutture sanitarie e laboratori, permette al personale sanitario che lo eseguira’ di arrivare in loco, scuola o a casa dell’alunno, e avere il risultato nel giro di pochi minuti, cosa “ben diversa da un’analisi in laboratorio che comporta maggiori criticita’”, sottolinea il governatore. E conclude: “E’ ovvio che nel caso venisse rilevato un positivo, quel positivo dovra’ fare anche il tampone tradizionale”. (Mil/ Dire) 12:57 08-10-20