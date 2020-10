Torino: la Polizia di Stato individua i responsabili dei volantini di minaccia al Presidente della Regione Piemonte Cirio

Sono due ragazzi di 23 e 25 anni ed una giovane di 30

Questa mattina, personale della Digos della Questura di Torino, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica di Torino, ha eseguito perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei tre responsabili dell’affissione, nei giorni scorsi, di tre volantini analoghi a quelli realizzati dalle Brigate Rosse per il sequestro di Aldo MORO riportanti pero l’immagine del Presidente della Regione Piemonte Alberto CIRIO, con la scritta “I COSPLAYER CHE VOGLIAMO”. In particolare, un venticinquenne appartenente al “C.U.A. – Collettivo Universitario Autonomo” unitamente ad un ventitreenne, si sono evidenziati anche nel corso della recente mobilitazione estiva contro la Grande Opera Ferroviaria, partecipando ad alcune delle iniziative più violente, per le quali entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, mentre la terza responsabile della predetta azione intimidatoria, di 30 anni, è stata recentemente identificata dalla DIGOS nel corso di un’iniziativa dei “rider”. I tre responsabili sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per minacce aggravate.