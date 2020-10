Udine, supporto tecnico per recupero di reperti fossili

Il personale SAF ( Speleo Alpino Fluviale) del comando, con il supporto dell’elicottero del Nucleo volo di Venezia, nella giornata di ieri ha svolto attività di supporto tecnico al personale del Geoparco di Timau per riportare a valle, dalla Creta di Aip – Paularo, un masso di frana contenente fossili molto rari, testimonianze del passato geologico della regione. Il masso, delle dimensioni di circa un metro cubo e dal peso di circa 20 quintali, si trovava a una quota di 2.000 metri. È stato prima capovolto, con la parte più ricca di fossili poggiata sul terreno, ed è stato quindi suddiviso in tre parti per permetterne il trasporto a valle. (can)

