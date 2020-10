I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri alle 17.35 circa a Senigallia, lungo la Strada delle Saline, per un incidente stradale in cui la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del proprio mezzo finendo fuori dalla sede stradale. La Squadra VVF intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha recuperato l’auto e messo in sicurezza la zona.

