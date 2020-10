Coronavirus. Boccia: Sistema sotto controllo, no chiusure tra regioni

(DIRE) Roma, 9 Ott. – “Non escludere interventi in caso di aumenti dei contagi non significa chiudere, ma essere pronti a ogni intervento. Evitiamo di generare preoccupazioni. La priorita’ assoluta per il Governo e per le Regioni e’ difendere lavoro e scuola. Oggi le reti sanitarie regionali funzionano bene per il lavoro congiunto di rafforzamento quotidiano fatto tra Stato e Regioni. In questi giorni convocheremo con il presidente Bonaccini la cabina di regia per fare il punto sulle proposte delle Regioni cosi’ come stabilito ieri in conferenza Stato-Regioni”. Cosi’ il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. (Com/Uct/ Dire) 11:29 09-10-20