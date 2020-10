Mali. Ostaggi liberati: “Momento peggiore quando ci hanno legato ad albero”

(DIRE) Roma, 9 Ott. – “Non abbiamo ricevuto minacce di morte, ma il momento peggiore e’ stato quando Luca Tacchetto (il padovano scappato nel marzo scorso, ndr) e’ riuscito a fuggire. Ci hanno tenuto per alcuni giorni incatenati ad alcuni alberi, ma poi la situazione si e’ tranquillizzata”. È quanto riferito dai due ostaggi liberati in Mali e tornati in Italia nelle scorse ore, Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, ai pm Sergio Colaiocco e Francesco Dall’Olio, coordinati dal Procuratore Michele Prestipino, ascoltati nella caserma dei Ros dei Carabinieri. Maccalli, della diocesi di Crema, era stato rapito nel settembre 2018 da una missione a 150km dalla capitale del Niger, Niamey. Nicola Chiacchio era sparito in Mali alcuni anni fa, mentre si trovava nella regione, probabilmente per turismo. (Ago/ Dire) 18:39 09-10-20