Meteo: ultimi giorni di Sole e caldo, dopo arriverà l’Inverno

11:42 – La mite ondata di caldo che in questi giorni ha invaso la Penisola, sta giungendo lentamente alla fine, tuttavia per il momento splende il sole su tutto il territorio Nazionale, solo il Nord avrà qualche lieve nube che porterà aria umida, soprattutto a Torino, Milano e Bologna, ma anche a Trento, Bolzano e nelle regioni alpine. In tutta Italia sono attese temperature medio-elevate che potrebbero raggiungere anche i 25°, soprattutto al Sud e nelle Isole. Malauguratamente il caldo sta andando via e nel Weekend potrebbe esserci un repentino cambio di temperature e l’Autunno lascerà il posto all’Inverno.

SM