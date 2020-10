Premio Nobel per la Pace 2020 assegnato al World Food Programme

11:12 – Continua la settimana delle assegnazioni dei Nobel, nella mattinata di oggi infatti il Premio Nobel per la Pace 2020 è stato assegnato al World Food Programme (WFP) “per i suoi sforzi per combattere la fame, per il suo contributo al miglioramento delle condizioni di pace nelle aree colpite da conflitti e per agire come forza trainante negli sforzi per prevenire l’uso della fame come arma di guerra e conflitto”. Scrive su Twitter Tha Nobel Prize: “Il World Food Programme contribuisce quotidianamente al progresso della fratellanza delle nazioni a cui si fa riferimento nel testamento di Alfred Nobel. In qualità di più grande agenzia specializzata delle Nazioni Unite, WFP è una versione moderna dei congressi di pace che il #NobelPeacePrize è destinato a promuovere”.

