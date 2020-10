(DIRE) Roma, 10 Ott. – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 5.724 (ieri 5.372), i decessi 29, uno in piu’ di ieri. Gli attuali positivi ammontano cosi’ a 74.829. I tamponi sono stati 133.084. Sono i numeri del bollettino odierno del Ministero della Salute. E’ boom in Lombardia con 1.140 contagiati, segue la Campania con 664 nuovi casi, il Veneto con 561, la Toscana 548, il Piemonte 499 e il Lazio 384. (Tar/ Dire) 17:14 10-10-20