Klaus Davi: un centro media calcolerà danni di immagine provocati da scrutini pazzi a Reggio Calabria

In caso di ricorso della Lista al Tar il dossier verrà allegato alla documentazione legale

A quanto si apprende Klaus Davi ha incaricato una società multinazionale quotata in borsa a New York e che serve i più importanti clienti e istituzioni italiane di calcolare di danni di immagine provocato dagli ormai noti ‘scrutini impazziti’ a Reggio Calabria. Gli scrutini più lunghi e più caotici della storia repubblicana e che hanno provocato una serie di articoli sia a livello locale che nazionale molto critici sull’operato della Commissione. Questa società avrà il compito di valutare l’impatto che il caos informativo che è derivato dagli ‘scrutini pazzi’ e la conseguente diffusione di dati inesatti. Una società terza, tecnicamente una Centrale Media, specializzata nell’analisi dei mezzi di comunicazione di massa e social alla quale sono stati consegnati numerosi articoli e video. La quantificazione del danno servirà solo nel caso in cui la Lista di Klaus Davi deciderà di fare ricorso, cosa che Davi si riserverà di fare solo dopo una attenta lettura della documentazione che la Commissione e la Prefettura dovranno necessariamente fornire per dovere di trasparenza e in tempi rapidi.