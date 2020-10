Napoli. Sequestrati 246 kg di sigarette e arrestati 2 contrabbandieri

Comando Provinciale Napoli

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto, nel comune di Marano, in località Torre Caracciolo, due contrabbandieri, un 61enne e un 58enne, fratelli, entrambi di Napoli, sequestrando oltre 246 kg. di sigarette di contrabbando. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola, durante un controllo su strada hanno fermato un’autovettura guidata da uno dei due pluripregiudicati e hanno eseguito un rapido controllo scoprendo diverse casse di sigarette, circa 130 kg, abilmente occultati sotto un’infrastruttura telonata scura.

Le successive perquisizioni, estese al garage nella loro disponibilità, hanno portato al sequestro di un altro quintale abbondante di “bionde”. In totale sono stati sequestrati 246 kg. di sigarette del tipo “cheap white”, marchio Regina. Questo ulteriore risultato è frutto anche dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio che nella circoscrizione del Gruppo di Nola, si conferma particolarmente caratterizzato da traffici illeciti in vari settori.

fonte — http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2020/ottobre/sequestrati-246-chilogrammi-di-sigarette-e-arrestati-due-contrabbandieri