(DIRE) Roma, 10 Ott. – Nessun ferito nell’incendio divampato alle 17.30 circa in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in zona Villa Borghese a Roma. Le fiamme sono divampate in una zona del tetto dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco anche i Carabinieri della Stazione Flaminia. (Ago/ Dire) 18:25 10-10-20