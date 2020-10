Wedding Expo 2020. Dal 31 Ottobre all’08 Novembre Parco Commerciale Annunziata Gioia Tauro (RC)

In Calabria il settore Sposi riparte dalla consolidata fiera Wedding Expo

E’ con immenso piacere che la Mediterranea Comunicazioni società organizzatrice della fiera di Wedding Expo, conferma la prossima apertura dell’Evento 2020. Il nostro è l’appuntamento annuale che tutti gli addetti ai lavori e le coppie di futuri sposi attendono con ansia. Quest’anno, in particolar modo dopo il blocco causa Covid-19 e successivamente la crisi economica che ha messo in ginocchio il settore Matrimoni che in Italia fattura circa 40 Miliardi di Euro, vogliamo essere portatori di rinascita per tutto il settore nella nostra cara Regione. A fare da padrone saranno molteplici iniziative studiate dal nostro ufficio marketing in modo di raggiungere un doppio obiettivo, in termini di aiuti concreti alle coppie di futuri sposi e di visibilità dell’evento stesso. Quest’anno la nostra organizzazione in collaborazione con circa 20 aziende leader del settore, ha messo in palio un intero matrimonio con un montepremi di circa € 28.000 ad appannaggio di una coppia tra le più fortunate, una fantastica luna di miele e altri premi importanti, tutte le info e il regolamento per partecipare gratuitamente sul nostro sito www.weddingexpo.it.

Il taglio del nastro sabato 31 Ottobre alle ore 16:00, sarà con la presenza delle autorità regionali e comunali, la manifestazione sarà svolta in nove giornate, al fine di garantire sicurezza e serenità per i visitatori e le aziende espositrici. L’evento sarà inoltre supportato come ogni anno dalla Camera Nazionale dei Giovani Fashion Designer e dalla sua presidentessa Alessandra Giulivo.

Tutto sarà preparato con la massima attenzione garantendo il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di Covid-19 emanate dall’ultimo D.P.C.M. e dalla Conferenza delle Regioni, Business si ma con la massima sicurezza. La Fiera è il motore economico del nostro territorio, la dimostrazione che in Calabria abbiamo la forza e la voglia di ripartire. Wedding Expo anche nel 2020 si dimostra forte a livello di numeri ospitando oltre 100 aziende del settore sposi e casa confermandosi la 4° manifestazione settoriale più grande del Sud Italia dopo Napoli, Bari e Catania. Anche le famiglie potranno visitare i padiglioni fieristici in quanto ci sarà all’interno la presenza di tanti arredatori tra i più prestigiosi della Regione che esporranno le novità 2021 del settore Casa tra design e new concept.