Coronavirus. Bernini: Sostegno a categorie penalizzate da semi-lockdown

(DIRE) Roma, 11 Ott. – “Il Governo sta per varare una serie di nuove restrizioni anti-Covid che vengono già significativamente chiamate “semi-lockdown”. Misure sicuramente necessarie, perchè negare i rischi derivanti dalla seconda ondata pandemica sarebbe da folli. Conte dice – giustamente – che sicurezza sanitaria ed economia sono due facce della stessa medaglia, ma visto che si annunciano misure che penalizzeranno soprattutto alcune determinate attività economiche, questa volta non sarebbe ammissibile ripetere gli errori di questi mesi: basta con i contributi a pioggia tipo reddito di cittadinanza che il premier continua invece a difendere Servono invece provvedimenti mirati per dare sostegno, attraverso apposite poste di bilancio, alle categorie più colpite, perchè se anche un solo esercizio fosse costretto a chiudere sarebbe un danno grave per la fragilissima ripresa che si stava delineando”. Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Tar/ Dire) 20:33 11-10-20