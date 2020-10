Cotticelli annuncia dimissioni da commissario della sanità regionale

Saverio Cotticelli, Commissario per la sanità della Regione Calabria, ha annunciato le sue dimissione e della sua vice Maria Crocco. Domani incontrerà a Roma il Ministro Speranza per formalizzare la sua decisione ed illustrare la gravissima situazione calabrese. “Dopo 2 anni di lavoro, non ci sto a diventare il capro espiatorio di situazioni a me non addebitali, adesso basta, siamo arrivati al punto di non ritorno”, questa la dichiarazione di Cotticelli (cit. ANSA). A parlare delle dimissioni del Commissario alla Sanità calabrese il Tgr Rai maturate sembra dopo l’ultima seduta del tavolo interministeriale che monitorizza la situazione del settore sanità. Il disavanzo sembrerebbe essere sopra i 200 milioni di euro, coperto solo in parte dall’inasprimento delle addizionali Irap e Irpef, in base ad una stima ripresa dall’ANSA.

