Dalla riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in cui sono state prese nuove decisioni relative al contenimento dell’infezione da covid-sars 2 si apprende che: scenderà a 10 giorni la quarantena e per i positivi con un solo tampone in “uscita”. I tamponi molecolari ed antigenici potrebbero essere autorizzati per i ‘contatti’. Gli stessi potrebbero essere realizzati dai medici di famiglia e dai pediatri ove possibile. E’ quanto si apprende da Ansa.it

